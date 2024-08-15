Издание Der Spiegel пишет, что правоохранительные органы Германии опечатали расположенную рядом с аэропортом Кёльна военную базу Вооружённых сил страны. Никому из личного состава не разрешается входить на закрытую территорию из-за риска диверсии, а те, кто уже располагаются в казармах, не имеют права покидать их и обязаны проявлять бдительность.

К такому решению компетентные органы пришли из-за риска несанкционированного проникновения в казармы, за которым мог последовать акт саботажа, выражаемый загрязнением воды. Личному составу военной базы не рекомендовали пить водопроводную воду из-за данного инцидента.

Военная база в одном из районов Кёльна предусматривает размещение 4,3 тысяч военнослужащих, а также 1,2 тысячи государственных (цивильных) служащих. Казармы также имеют собственный водопровод. Примечательно, что на территории располагается штаб воздушного флота немецкого правительства, который обеспечивает воздушные перевозки канцлера Германии Олафа Шольца.

Министерство обороны и разведывательные ведомства Германии не давали никаких официальных комментариев по факту проведения проверок возможного отравления водопровода на территории воинской части.