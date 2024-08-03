Министр иранской разведки считает, что Вашингтон дал «зелёный свет» израильским спецслужбам на эту операцию.

В конце июля стало известно об израильской операции по ликвидации главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании, который находился в своей резиденции в Тегеране, готовившись принять участие в инаугурации новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкиана.

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о причастности Вашингтона к ликвидации Хании. Он утверждает, что Белый дом санкционировал убийство, дав Тель-Авиву на это «зелёный свет»

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По словам иранского министра, организованный в Тегеране террористический акт демонстрирует всю жестокость израильского режима. В Соединённых Штатах Америки отвергли свою причастность к действиям израильских спецслужб.

Примечательно, что израильские официальные лица не комментируют информацию о ликвидации Исмаила Хании, как было с другими функционерами ХАМАС. Скорее всего, Тель-Авив не желает особо освещать ситуацию, чтобы Иран не был вынужден демонстрировать силу. По данным израильского издания Jerusalem Post, соответствующее распоряжение израильским чиновникам дал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Ранее в Соединённых Штатах Америки подтвердили готовность защищать Израиль от ХАМАС, Ирана, «Хезболлы» и йеменских хуситов, в том числе развёртывая в регионе новые оборонительные силы для отражения воздушных атак.