Израильские власти готовятся к возможному ответу иранских сил на ликвидацию главы ХАМАС в Тегеране.

Недавно стало известно о ликвидации главы политического бюро Исмаила Хании, который находился в Тегеране и планировал присутствовать на инаугурации новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкиана. На фоне этого Иран пообещал ответить Тель-Авиву, по данным иностранных средств массовой информации - речь идёт о прямом ударе по израильской столице. Примечательно, что израильские власти публично не обсуждали ликвидацию Хании, чтобы не придавать ситуации ненужного ажиотажа.

В Белом доме сообщили, что американский президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис провели переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, подтвердив намерения Вашингтона оказывать Тель-Авиву поддержку перед лицом всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы» и йеменских хуситов.

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Отмечается, что речь идёт в частности о поддержке израильской противовоздушной обороны для отражения ударов баллистическим оружием и беспилотными летательными аппаратами. Допускается развёртывание в регионе новых американских оборонительных сил, предположительно - военных кораблей.

Стоит напомнить, что прошлый «удар возмездия» по израильским территориям закончился отражением 99% всех иранских целей, поскольку в обороне принимали участие Соединённые Штаты Америки и Великобритания.