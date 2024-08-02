До этого он был приговорён к смертной казни.

Вчера появилась информация о проведении обмена заключёнными между Россией и странами Запада, благодаря которому Соединённые Штаты Америки, Германия, Норвегия и Словения смогли вернуть своих граждан, в частности речь идёт о журналисте Эване Гершковиче и американском морпехе Поле Уилане. Обмен заключёнными был проведён при посредничестве Турции.

Отдельное внимание можно выделить ситуации с освобождением немца Рико Кригера, который недавно был приговорён в Белоруссии к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. За несколько дней до обмена белорусский президент помиловал его, а уже вчера немец вошёл в программу обмена, отправившись обратно домой.

реклама

Примечательным является в этом обмене и судьба семьи Дульцевых, возвращённых в Россию из Словении. Буквально за пару дней до освобождения они были приговорены судом Люблены к тюремному заключению на срок 1 год и 7 месяцев (именно столько они и провели под стражей, то есть назначенный срок наказания был отбыт), хотя изначально им грозило 8 лет лишения свободы. Можно предположить, что в вынесении решения суд действовал с учётом имеющейся информации о переговорном процессе по обмену заключёнными, поэтому и был вынесен такой формальный приговор.

Что касается Рико Кригера, на официальном сайте Кремля российские власти поблагодарили белорусского президента Александра Лукашенко за продемонстрированный «жест доброй воли» своим решением о помиловании немца.