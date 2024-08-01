Он находился в своей резиденции в Тегеране, куда прилетела ракета.

Вчера стало известно, что Израиль нанёс высокоточный удар по резиденции главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хания, находившегося в Тегеране в преддверие инаугурации новоизбранного иранского президента Масуда Пезешкиана. Помимо функционера палестинского движения погибли и его телохранители, находившиеся в резиденции.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал жёсткий ответ на ракетный удар по дому Исмаила Хании. С аналогичным заявлением выступил и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

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Постоянный представитель Ирана при Организации объединённых наций Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета безопасности международной организации также отметил, что Тегеран оставляет за собой право на ответный удар по Израилю. Издание The New York Times пишет, что Али Хаменеи дал указание иранским силам на прямой удар по Израилю в ответ на убийство одного из основных функционеров ХАМАС.

Примечательно, что израильские официальные лица не комментируют гибель главы ХАМАС. По данным израильского издания The Jerusalem Post, такое указание поступило из канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее израильские военные нанесли удар по Бейруту, ликвидировав Хаджи Мохсана (Фуада Шукра) - второе лицо в иерархической цепочке ливанской шиитской группировки «Хезболла»