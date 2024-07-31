Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Израиль нанёс удар по расположению ключевых командиров «Хезболла» в Бейруте
Предполагается, что в результате удара мог погибнуть второй человек в организации - Хаджи Мохсан (Фуад Шукр).

После того, как появилась информация об ударе ливанской шиитской группировки «Хезболла» по Голанским высотам, в результате чего погибло 12 человек, израильские власти начали активные обстрелы приграничной зоны с Ливаном и пообещали ответить шиитам. При этом Тель-Авив сообщил об отсутствии намерений объявлять войну ливанской группировке, но и отказываться от мести израильские власти не стали.

Вчера вечером стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по Бейруту (столица Ливана), а целями израильских военных стали объекты «Хезболлы» и функционеры организации, ответственные за обстрел Голанских высот. Первый удар был нанесён недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири, а второй - по району Дахия, где располагается Совет Шуры «Хезболлы»

реклама

По данным израильского командования, в результате высокоточного удара по Бейруту было ликвидирована два высокопоставленных командира шиитов, один из которых - Хаджи Мохсан (Фуад Шукр), являющийся вторым лицом в иерархической цепочке «Хезболлы», за голову которого Соединённые Штаты Америки назначали вознаграждение на сумму 5 миллионов долларов. В то же время ливанские средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, пишут, что ливанский командир был эвакуирован из здания за некоторое время до попадания в него ракеты.

В результате израильского удара погибла одна женщина, около двадцати человек пострадало.

#израиль #хезболла #ливан
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Израиль прорабатывает, как ответить «Хезболле», но не развязать войну
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский РЭБ перехватил БПЛА самолетного типа TEKEVER с новейшей видеокартой Nvidia Jetson TX2
8
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
6
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
51
Моделирование показало, что Солнце способно захватывать планеты-изгои на расстоянии до 3,8 св. лет
4
Эксперт по гаджетам Кирилл Ситнов: Смартфон Илона Маска не приживется в России
1
Су-35С установил мировой рекорд, перехватив дальнобойной ракетой МиГ-29 ВСУ на дистанции 213 км
4
Lada Largus вернулась на российский рынок, но с покупкой стоит подождать
+
Опубликованы изображения экрана блокировки One UI 7 с изменённым дизайном
+
Масштабный проект по производству в РФ сверхмощных турбин и не только профинансируют на 2,14 трлн рублей до 2030 года
4
Космический телескоп Хаббл запечатлел крупное скопление миллионов звёзд из раннего космоса
1
Индийская ракета AD-1 демонстрирует возможности на уровне лучших мировых аналогов
+
Жители Львова фиксируют рост количества топовых Mercedes, BMW и Jaguar, на которых разъезжают сотрудники Минобороны Украины
11
Новый порядок экзаменов на права не касается электросамокатов, заявили в МВД
+
Истребители Су-57 активно используются в СВО, выполняя боевые задачи наравне с Су-35 и Су34
4
Новая версия приложения «Часы» даёт представление об изменении дизайна One UI 7
1
Путин нацеливает на децентрализацию: крупные корпорации покинут Москву
3
Samsung Galaxy S25 Ultra может иметь более продолжительное время работы, чем Galaxy S24 Ultra
2
Раскрыты технические характеристики складного смартфона Huawei Nova Flip
+
InfoBRICS: Сырский осознал, что F-16 не помогут Киеву и станут трофеями ВС РФ
+
NVIDIA представила Real-Time Neural Appearance Models - будущее игровой графики
4

Популярные статьи

О ПАК ДА "Посланник" - самая полная информация о новейшем стратегическом бомбардировщике РФ
7
Как продлить жизненный цикл SDD, сделав работу системы максимально быстрой и эффективной
13
GeForce RTX 4060 vs GeForce RTX 4060 – насколько видеокарта в ноутбуке уступает настольной для ПК
10
Почему я не куплю себе китайский автомобиль – обзор проблем авто из Поднебесной
21
Разбираемся, почему на смартфонах вздуваются аккумуляторы, и как избежать проблем с батареей
7
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
41
Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при промощи ChatGPT
4
Как работает электричество и когда оно было изобретено
4
Глава ВВС США намекнул на существование секретных стелс-технологий, способных «дать отпор ВС Китая»
16
Ученые нашли способ увидеть первые звезды нашей Вселенной
1

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
11:38
https://img.milli.az/2018/12/20/714166.jpg
Intel подтвердила выход процессоров Lunar Lake в начале сентября
Grotlon
11:36
А почему не пишите, как Украина уничтожает уничтожает российские НПЗ и хранилища с ГСМ? В отличии от российских атак, там есть куча подтверждений уничтожения.
Tesla Cybertruck нашёл в США применение в качестве машины скорой помощи
Miroslav Lukin
11:33
июль 2024 я взял за 32500руб 5800х3д
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
AleksK
11:25
У вас какая-то своя реальность. Если > В реальности армия РФ может лишь заваливать врага мясом. то почему у вас отлавливают людей на улицах, на западной границе делают минные поля, а на спортсменов...
Эксперт издания Bild считает, что ВС РФ дойдут до Киева за два года
Сергей Алексеев
11:24
Нужен ещё к нему пилот нормальный
Российский Су-35С установил рекорд, сбив МиГ-29 на расстоянии 213 км
Артём Николаев
11:22
Чтоб поднять автомобилестроительную и любую другую отрасль, нужен крепкий хозяйственник, пассионарный, понимающий, что ничего, кроме построенного им лично, у него не будет, и с картбланшем на полномоч...
Каким должен быть идеальный российский автомобиль и как его создать
slikts
11:20
Твою голову охладит!
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
John Doe
11:17
т.е. если я решу продать, то буду в офигенном плюсе. Кто же в итоге переплатил...
Покупаем видеокарту NVIDIA пока цены не пошли вверх, поскольку инсайдеры ожидают дефицита GPU
Дмитрий Малинин
11:13
Просрали все полимеры...
Intel проводит масштабное сокращение на фоне падения доходов и проблем с настольными процессорами
jsth
11:11
Их проекты это вбросы и мнения анонимных источников. Но вот сакральных символов в этих словесных интервенциях реально много и символы как правило очень громкие - ленд-лиз, манхэттенский проект. Разниц...
Washington Post: Союзники Трампа разрабатывают "Манхэттенские проекты" для оборонного сектора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем