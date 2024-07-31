Предполагается, что в результате удара мог погибнуть второй человек в организации - Хаджи Мохсан (Фуад Шукр).

После того, как появилась информация об ударе ливанской шиитской группировки «Хезболла» по Голанским высотам, в результате чего погибло 12 человек, израильские власти начали активные обстрелы приграничной зоны с Ливаном и пообещали ответить шиитам. При этом Тель-Авив сообщил об отсутствии намерений объявлять войну ливанской группировке, но и отказываться от мести израильские власти не стали.

Вчера вечером стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по Бейруту (столица Ливана), а целями израильских военных стали объекты «Хезболлы» и функционеры организации, ответственные за обстрел Голанских высот. Первый удар был нанесён недалеко от международного аэропорта имени Рафика Харири, а второй - по району Дахия, где располагается Совет Шуры «Хезболлы»

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По данным израильского командования, в результате высокоточного удара по Бейруту было ликвидирована два высокопоставленных командира шиитов, один из которых - Хаджи Мохсан (Фуад Шукр), являющийся вторым лицом в иерархической цепочке «Хезболлы», за голову которого Соединённые Штаты Америки назначали вознаграждение на сумму 5 миллионов долларов. В то же время ливанские средства массовой информации, ссылаясь на собственные источники, пишут, что ливанский командир был эвакуирован из здания за некоторое время до попадания в него ракеты.

В результате израильского удара погибла одна женщина, около двадцати человек пострадало.