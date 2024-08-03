Российский депутат Александр Хинштейн рассказал о расхождении с женой во взглядах насчёт Instagram
Председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, недавно сообщавший о замедлении для россиян видеохостинга YouTube, заявил, что имеет расхождение во взглядах с женой по поводу использования социальной сети Instagram*
Известно, что жена политика - ведущая и актриса Поля Полякова, до сих пор использует социальную сеть несмотря на её запрет. Более того, она продавала рекламу, но после принятия Государственной думой законопроекта о запрете рекламы в запрещённых социальных сетях, автором которого выступил сам Хинштейн, информация о рекламных услугах была удалена с её аккаунта.
По словам российского депутата, его жена действительно использует Instagram*, но он подчёркивает, что использование социальной сети не является нарушением закона, хотя лично у него это восторга не вызывает. Хинштейн пообещал и дальше отговаривать жену от использования запрещённой социальной сети, убеждая перейти во «ВКонтакте», однако признал, что это будет непросто.
Александр Хинштейн также опроверг продажу рекламы в Instagram его женой, объяснив это тем, что не видел в семейном бюджете денег с этой сферы.
*Принадлежит компании Meta, запрещённой на территории России.
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