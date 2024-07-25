Политика сервиса — ключевая причина.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40% к концу текущей недели и до 70% — к концу следующей.

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По словам парламентария, дальнейшая судьба YouTube в России зависит от действий администрации сервиса. «Если она не изменит свою политику и не начнёт соблюдать наши законы, ничего хорошего её здесь не ждёт», — заключил Хинштейн.

Он подчеркнул, что «деградация» YouTube — не наказание для российских пользователей, а вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, который продолжает игнорировать законодательство России.

Хинштейн напомнил, что «Ростелеком» фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Ранее компания объясняла это тем, что Google с 2022 года не расширяет и не обновляет своё оборудование в России.

Летний период для «приведения в чувство» YouTube был выбран не случайно. Как отметил Хинштейн, многие сейчас находятся в отпусках и пользуются мобильными устройствами, поэтому «деградация» сервиса их не коснется. Зато администрация ресурса увидит, что государство перешло от слов к делу.

Остаётся открытым вопрос: готовы ли власти идти до конца, если YouTube не изменит свою позицию? И какими будут последствия этого противостояния для российских пользователей? Напомним, в настоящий момент количество зрителей YouTube в России составляет порядка 100 млн. Нужно быть готовым к тому, что запланированное замедление сервиса будет действительно ощутимым.