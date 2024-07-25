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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
Политика сервиса — ключевая причина.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале сообщил, что скорость загрузки YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40% к концу текущей недели и до 70% — к концу следующей.

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По словам парламентария, дальнейшая судьба YouTube в России зависит от действий администрации сервиса. «Если она не изменит свою политику и не начнёт соблюдать наши законы, ничего хорошего её здесь не ждёт», — заключил Хинштейн.

Он подчеркнул, что «деградация» YouTube — не наказание для российских пользователей, а вынужденный шаг, направленный против администрации иностранного ресурса, который продолжает игнорировать законодательство России.

Хинштейн напомнил, что «Ростелеком» фиксирует ухудшение качества загрузки видео на YouTube. Ранее компания объясняла это тем, что Google с 2022 года не расширяет и не обновляет своё оборудование в России.

Летний период для «приведения в чувство» YouTube был выбран не случайно. Как отметил Хинштейн, многие сейчас находятся в отпусках и пользуются мобильными устройствами, поэтому «деградация» сервиса их не коснется. Зато администрация ресурса увидит, что государство перешло от слов к делу.

Остаётся открытым вопрос: готовы ли власти идти до конца, если YouTube не изменит свою позицию? И какими будут последствия этого противостояния для российских пользователей? Напомним, в настоящий момент количество зрителей YouTube в России составляет порядка 100 млн. Нужно быть готовым к тому, что запланированное замедление сервиса будет действительно ощутимым.

#youtube #госдума
21
Показать комментарии (21)
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Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
19:30
это амд не тянет серверы, писали же что все с интела переходят.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
FelsheR-BANz
19:28
От зарплаты зелемана будет, я узнавал.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
извращелло
19:27
Я только "ЗА". Сделать принудительную поддержку их каналов и радиостанций за счёт зарплат россиян. Скажем, половину от зарплаты.
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
World Trailer
19:26
У вас все нормально? 24/24 против 16/32. 24 ядра голубых сливают 16 (реальным ядрам) AMD.
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Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
Легенда
19:20
с инетом всё норм у мя. гамаю в потомка. (онлайн игра) щя базу рашу
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
Артём Николаев
19:20
Ничо, в 2026 г новые выборы в госдуму, можно будет выбрать тех, кто разблокирует Ютуб. Если к этому времени выборы не "оптимизируют", т.к. "и так всё понятно".
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
FelsheR-BANz
19:19
РФ может себе позволить, выделить каждому из этих уважаемых соотечественников, по отдельному каналу и радиостанции. Зелейман скоро ваше село Владимир Владимировичу назад отпишет и присядет с такими ка...
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
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