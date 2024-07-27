Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Венгрия уже в сентябре останется без топлива, если Киев не возобновит транзит российской нефти
Об этом сообщил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

В июне украинские власти усилили санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», которая осуществляла поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Как итог, транзит российской нефти через украинские территории был прекращён, а для Будапешта и Братиславы возникли риски встретиться с ростом цен на бензин и нестабильностью энергосистемы.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вопрос с поставками российской нефти должен быть решён уже к сентябре, иначе временные решения исчерпают себя, а страна ощутит на себе нехватку нефти. Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Киев фактически шантажирует две европейские страны.

реклама

Словакия меньше испытывает зависимость от поставок «Лукойла», но определённые последствия также понесёт, если украинские власти не возобновят транзит.

Ранее в Будапеште предупреждали, что если Украина не решит вопрос с поставками российской нефти, то страна не сможет вступить в Европейский союз, ведь создаёт своими действиями угрозу для энергосистемы стран-участников сообщества. В Братиславе обещали предпринять ответные меры, если Киев не возобновит транзит нефти через свои территории, в частности речь идёт о прекращении помощи в поставках электроэнергии и газа.

#украина #венгрия #словакия
+
Написать комментарий (0)
Reuters: Пентагон нашёл бухгалтерскую ошибку, из-за которой Украина недополучила $2 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая система РЭБ "Купол" обеспечила рекордный перехват дронов на Донбассе
7
"Искандеры" посетили Харьковский бронетанковый завод, уничтожив оборудование и стоянку с техникой
8
Уговоры кончились: в Госдуме заявили о замедлении YouTube до 70 % к концу следующей недели
123
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
9
Nvidia выпустит для Поднебесной "специальный чип" B20
+
Российская компания начала массовое производство маскирующих "костюмов-невидимок"
+
203-мм "Малка" переиграла в артиллерийской дуэли германскую САУ PzH 2000 и поразила её 110-кг БЧ
1
Porsche продемонстрировала прототипы электрического Cayenne, вышедшие на тесты
+
Embraer представила первую в мире систему автоматического взлета пассажирских самолетов E2TS
+
Realme GT 7 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 4 будет поддерживать 120-кратный цифровой зум
2
Автомобиль Subaru WRX Project Midnight сумел побить рекорд на трассе в Гудвуде
+
Xiaomi 14T Pro продемонстрировал свои возможности и характеристики в Geekbench
+
Репке: В районе Очеретино российская армия взяла под контроль н.п. Новоселовка Первая
+
Сервис Apple Maps наконец-то стал доступен в веб-версии, но с ограничениями
+
Pixel 9Pro Fold будет использовать стандартное квадратное соотношение сторон с разрешением 2152х2076
+
Еще 5 устройств Samsung Galaxy получат июльское обновление Android от 2024 года
+
Empress подтвердила, что взломы Denuvo начнутся в ближайшие месяцы
3
В ночь с 24 на 25 июля ВКС России вновь нанесли удары по позициям ВСУ в Харьковской области
2
Intel Core Ultra 9 285K выглядит разочаровывающе, уступая в многоядерных тестах Ryzen 9 9950X
13
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE почти завершена
+

Популярные статьи

15 лайфхаков для PlayStation 5
10
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
6
Почему Radeon RX 7900 XTX уже не «торт», а GeForce RTX 4080 SUPER стала оптимальным выбором для 4К
57
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
23
Сравниваем Windows 7, Windows 10 и Linux 6.9 в играх: Результаты
23
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
2
7900XTX в играх Everspace 2, The First Descendant и Outpost: Infinity Siege
193
Как заработать на криптовалютах-тапалках – обзор наиболее перспективных проектов
8
США рвутся в Арктику - Пентагон опубликовал обновленную стратегию “освоения” Арктической зоны
+
Я здесь закон - вспоминаем фильм "Судья Дредд" 1995 года
4

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
09:38
Автор неполноценную выборку взял. "Туман" (Мгла) прекрасно экранизировался. Не хуже оригинала. А режиссёрское усиление концовки - так, вообще, не хуже, чем у самого Кинга было.
Почему не получается экранизировать Стивена Кинга
Neela Veronte
09:37
Посмотрим, на что новейший пень способен 😅
24-ядерный Core Ultra 9 285K возглавит новую линейку процессоров Intel Arrow Lake-S осенью 2024
Neela Veronte
09:35
Мне похоже, скоро... /? станет. Ryzen 9 5xxx - 16 ядер (1331). Ryzen 7950 - 16 ядер, 8xxx - 16 ядер. 9xxx - 16 ядер.
В CPU-Z появилась поддержка процессоров Intel Arrow Lake-S и Lunar Lake Core Ultra 200
Игорь Гурьянов
09:34
Да впринципи 90% пользователям пк и 3.0 заглаза, а вот цена если будет в 1,5-2 раза дешевле то это весомее. В5сь офисный планктон может ситеть на любой "печатной машинке" тот же 970evo plus диск дас ф...
Бюджетный чипсет AMD B840 ограничен интерфейсом PCI-E 3.0
Neela Veronte
09:30
Тут уже пишут про Intel 4 nm... Или вовсе 2? AMD же, продолжает выпускать 8000 или 9000, по 5 nm технологии. Когда Raphael чипы появились, примерно в одно время с Intel 10 nm raptor lake серией. Посл...
Топовый настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K может получить скромный частотный потенциал
Евгений Голованов
09:24
Электричество не только из розетки берут.Лучше это иметь чем ничего.Ветряки у людей Усть бытовые,солнечные панели.в зависимости от ветра,солнца или энергии в розетке хоть как то можно крутится.Это гор...
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
Hivi77
09:22
Вспоминается советский анекдот, далеко ли до Таллина...
Ryzen 9 9950X на архитектуре Zen 5 был протестирован в Geekbench с разгоном до 6 ГГц
Антон Тутынин
09:22
Не знаю, мне 2 часть больше понравилась... Но и тут свои "изюминки" есть🤣🤣🤣
«Дэдпул и Росомаха» фиксирует рекордные кассовые сборы в день выхода
Евгений Голованов
09:20
В дом,свой дом и не полностью.В статье доходчиво написано что её разбирают.Машина не смартфон и батарея состоит не единого целого.
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
Евгений Голованов
09:17
На России их может и хватает а в России пока что этим заниматься нет нужды.
На Украине из битых Tesla извлекают аккумуляторы и создают из них мини-АКБ для домов и предприятий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем