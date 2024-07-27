Об этом сообщил руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

В июне украинские власти усилили санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», которая осуществляла поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Как итог, транзит российской нефти через украинские территории был прекращён, а для Будапешта и Братиславы возникли риски встретиться с ростом цен на бензин и нестабильностью энергосистемы.

Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вопрос с поставками российской нефти должен быть решён уже к сентябре, иначе временные решения исчерпают себя, а страна ощутит на себе нехватку нефти. Он подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Киев фактически шантажирует две европейские страны.

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Словакия меньше испытывает зависимость от поставок «Лукойла», но определённые последствия также понесёт, если украинские власти не возобновят транзит.

Ранее в Будапеште предупреждали, что если Украина не решит вопрос с поставками российской нефти, то страна не сможет вступить в Европейский союз, ведь создаёт своими действиями угрозу для энергосистемы стран-участников сообщества. В Братиславе обещали предпринять ответные меры, если Киев не возобновит транзит нефти через свои территории, в частности речь идёт о прекращении помощи в поставках электроэнергии и газа.