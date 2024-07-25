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Nacvark
Словакия предупредила Украину об ответных мерах за ограничения транзита российской нефти
Ситуация с санкциями против «Лукойл» создаёт проблемы для Словакии и Венгрии, импортирующих российские энергоносители.

Недавно от венгерских властей стало известно, что введённые Украиной санкции против «Лукойл» ограничили транзит российской нефти через украинские территории, тем самым лишив Венгрию и Словакию поставок. В связи с этим повысилась вероятность роста цен на энергоносители, а Будапешт и вовсе может испытать проблему с энергоснабжением.

На фоне этого президент Словакии Петер Пеллегрини во время пресс-конференции предупредил Киев об ответных мерах, которые словацкие власти могут предпринять, как суверенное государство, в ответ на ограничения импорта российской нефти. Он призвал Киев навести порядок как можно скорее, иначе последствия не пойдут на пользу Украине.

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Пеллегрини напомнил, что Словакия является одним из основных поставщиков электроэнергии в украинскую энергетическую систему, также страна поставляла Украине гуманитарную помощь, передавала ключевые системы словацкой противовоздушной обороны (советские зенитно-ракетные комплексы С-300) при прошлом правительстве.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто допустил блокирование вопроса членства Украины в Европейском союзе, учитывая то, какую угрозу Киев представляет для венгерской энергосистемы.

#украина #словакия
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