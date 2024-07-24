Речь идёт об инциденте 1943 года, когда Организация украинских националистов совершила геноцид поляков на территории Западной Украины.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью польскому изданию Polsat News заявил, что Варшава не поддержит вступление Украины в Европейский союз, пока Киев не решит «Волынский вопрос»

Речь идёт о событиях 1943 года, именуемых как «Волынская трагедия» или «Волынская резня», когда Организация украинских националистов (ОУН) устроила геноцид польского населения на исторических территориях Западной Украины. Польские власти неоднократно акцентировали внимание на том, что украинская сторона должна осознавать вину своих предков за совершённое.

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Польский министр считает, что Варшава должна официально поставить Киеву ультиматум о невозможности вступления в Европейский союз, пока украинские власти не решат этот вопрос. Не уточняется, каким именно образом Украина должна сделать это.

Впрочем, Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что даже несмотря на не самые идеальные отношения, сложившиеся между Польшей и Украиной, польские власти поддерживают своих соседей в российско-украинском конфликте, считая их победу единственным верным вариантом завершения боевых действий.

С аналогичным требованием уже выступали в министерстве иностранных дел Польши в прошлом году, подчеркнув, что Владимир Зеленский до конца не понимает важность «Волынского вопроса». Украинский посол в Варшаве Василий Зварич назвал попытки польских властей навязать Украине то, что она должна делать по отношению к польско-украинскому прошлому, являются неприемлемыми и досадными.