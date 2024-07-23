Зеленский поблагодарил американского президента за оказанную поддержку.

Недавно стало известно, что действующий американский президент Джо Байден снялся с предвыборной гонки, поддержав кандидатуру своего Вице-президента Камалы Харрис. Решение нельзя назвать неожиданным, учитывая, что о нём за несколько дней предупреждали ряд авторитетных американских изданий.

Владимир Зеленский отреагировал на решение Байдена и выразил уважение американскому президенту за принятое трудное решение. Он также отметил, что благодарен Джо Байдену за оказанную военную помощь за последние несколько лет, назвав его поддержку, вместе с двухпартийным большинством в Конгрессе, критически важной для Украины в условиях боевых действий с Россией.

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Зеленский выразил надежду, что следующие американские власти проявят сильное лидерство и также продолжат оказывать поддержку Киеву, чтобы противостоять России.

Стоит напомнить, что недавно у Владимира Зеленского был телефонный разговор с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, во время которого политики обсуждали российско-украинский конфликт. Обе стороны оказались довольны итогами диалога.