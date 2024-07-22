Азербайджанский президент указал на присутствие в основном законе Армении положения, предусматривающего объединения страны с Нагорным Карабахом, что создаёт угрозу безопасности Баку.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил, что Баку не сможет подписать мирный договор с Ереваном, пока Ереван не внесёт поправки в свою конституцию. Стоит отметить, что сейчас стороны работают над демаркацией границ и решают территориальные споры.

По словам азербайджанского президента, конституция Армении ссылается на Декларацию о независимости страны, которая сдержит угрозу безопасности Азербайджану. В этом документе Ереван сообщает о намерениях объединения с Нагорным Карабахом, а в условиях аннексии данного региона Азербайджаном, это является невозможным.

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Алиев сообщил о требованиях азербайджанской стороны внести корректировки в основной закон Армении, подчеркнув, что это условие не являются вмешательством во внутренние дела страны. Стоит отметить, что своим требованием Баку фактически требует отказаться от ссылки в конституции на Декларацию о независимости, а это пагубно другими последствиями для армянского государства.

Ильхам Алиев считает, что при иных обстоятельствах есть риск столкнуться с ситуацией, когда после заключения мирного договора Ереван передумает признавать Нагорный Карабах за Азербайджаном, потребовав его возвращения. Впрочем, стороны по-прежнему работают над текстом соглашения о мире, но азербайджанский президент потерял долю оптимизма из-за отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться с ним в Великобритании на полях заседания Европейского политического сообщества.