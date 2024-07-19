Однако до избрания американским президентом предпринимать конкретных действий он не собирается.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который уже посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для поиска решения по мирному урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил об определённых продвижениях в этом вопросе. Также он упомянул свой разговор с кандидатом в американские президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

По словам главы венгерского правительства, американский политик чётко дал понять, что его предвыборная программа сосредоточена на внутренней политике в Соединённых Штатов Америки, без вмешательства во внешнюю, поэтому до избрания американским президентом он не будет предпринимать конкретных действий по мирному урегулированию российско-украинского конфликта или разглашать о своих планах.

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В случае же, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборов, то, как подчёркивает Виктор Орбан, политик не станет дожидаться инаугурации и начнёт принимать уже конкретные решения ещё до входа в Белый дом. Кандидат от республиканцев готов выступить посредником между сторонами в урегулировании конфликта.

Сам же Орбан уверен в необходимости прекратить боевые действия и начать переговоры как можно скорее, чтобы избежать ежедневные гибели тысячи человек. В то же время он указывает на то, что позиция Европейского союза в этом плане отличается: Брюссель надеется на решение конфликта военным путём.