Всё это в рамках инициативы «Большой семёрки» (G7).





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По итогам саммита «Большой семёрки» (G7) стало известно, что Украина получит кредит на 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт средств, полученных от замороженных российских активов. Это означает, что Киев не будет должен Западу ничего возвращать из этой суммы, а западные страны сами разберутся, как взимать выплаты по выделенным в кредит украинцам деньгам.

Предполагается, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз распределят между собой обязательства по выделению кредита на 40 миллиардов долларов (20 миллиардов долларов каждый), когда Великобритания, Канада и Япония распределят между собой обязательства по выплате 10 миллиардов долларов.

Стало известно, что Япония намерено объявить о выделении Украине кредита на 3,3 миллиарда долларов в рамках обещанных 50 миллиардов долларов от G7. Об этом сообщает местное издание Kyodo. При этом отмечается, что выделенные Токио средства Киев не сможет потратить на военные цели, приоритетом является покрытие расходов на восстановление страны. За последние два года Япония выделила украинским властям 7,6 миллиардов долларов в формате гуманитарной и экономической помощи.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил, что его интересуют деньги, которые, в первую очередь, можно направить на военные расходы, а не гуманитарные, инфраструктурные и другие проекты.