Речь об организации второго саммита мира с участием представителей от России.





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Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что украинские власти работают над планом прекращения боевых действий с целью начала мирных переговоров с Россией. Официально Киев выступает против каких-либо переговоров, предполагающих прекращение огня без вывода российских войск. Аналогичное требование у Москвы, которая перед началом переговоров хочет вывода украинских войск.

По данным издания, сейчас в Киеве работают над планом, который позволит прекратить боевые действия, чтобы начать переговоры с российскими властями. Авторы издания считают, что недавние заявления Владимира Зеленского о необходимости участия российских представителей на втором саммите мира, лишь подтверждает информацию.

Стоит напомнить, что до ноября украинские власти желают провести вторую мирную конференцию, куда уже пригласят Россию. В случае, если Москва согласиться принять участие, то, очевидно, мероприятие посетит больше стран, чем на аналогичном саммите в Швейцарии. При этом стоит понимать, что основой организованных Киевом мирных конференций является украинская формула мира, против которой выступают в Москве.

Ранее в Соединённых Штатах Америки дали понять, что поддерживают решение Киева пригласить Москву на второй саммит мира. В Государственном департаменте подчеркнули, что окончательное решение остаётся за Украиной.