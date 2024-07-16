Однако они подчеркнули, что окончательное решение за украинскими властями.





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Известно, что на запланированном в этом году саммите мира украинские власти планируют пригласить представителей от России. Неизвестно, согласятся ли в Москве принять участие в мероприятии, учитывая, что обсуждать на нём будут украинскую формулу мира.

Пресс-секретарь Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты Америки поддержат идею приглашения России на мирную конференцию. Однако он подчеркнул, что окончательное решение, приглашать россиян или нет, принимают украинские власти.

Также Мэттью Миллер прокомментировал информацию о том, что Стамбульская конференция (попытка мирного урегулирования в 2022 году при посредничестве Турции) была сорвана тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он утверждает, что это не соответствует реальности.

Когда именно состоится вторая мирная конференция, организованная Киевом, пока непонятно. В Офисе президента Украины сообщали, что Зеленский дал указание провести её как можно быстрее - в течение следующих двух - трёх месяцев. Однако пока информации о подготовке к мероприятию нет, как и о том, какая страна примет саммит.