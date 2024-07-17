Аналогичная акция стартовала в 2023 году с M1 Abrams и Leopard 2.

Известно, что этим летом Вооружённые силы Украины получат как минимум шесть единиц американских истребителей F-16. Вся информация о доставке самолётов на украинские территории сохраняется втайне, причём, как подчёркивали ответственные за поставки лица, такое решение принято по инициативе Киева. До сих пор непонятно, где именно разместят американские самолёты и как они будут применяться, учитывая, что количество обещанной авиации не позволит сформировать даже одну эскадрилью.

Уральский завод «ФОРЭС» анонсировал выплаты на сумму 15 миллионов рублей военнослужащим, которые собьют американские истребители F-16 в зоне боевых действий. Об этой инициативе сообщил заместитель исполнительного директора компании ФОРЭС Илья Потанин во время седьмой церемонии награждения за уничтоженные Leopard 2 и M1 Abrams.

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Стоит напомнить, что об аналогичной акции ФОРЭС объявило в конце января 2023 года, но тогда речь шла о вознаграждении за уничтожение американских танков M1 Abrams и немецких Leopard 2. За первый уничтоженный иностранный танк давали пять миллионов, за последующие - 500 тысяч рублей. Как раз таки тогда в компании анонсировали выплаты на сумму 15 миллионов рублей, если американцы поставят F-16.