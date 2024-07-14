США не исключают это решение в будущем, но пока ответ - нет.

Украинские власти неоднократно обращались к Соединённым Штатам Америки с просьбой пересмотреть ограничения на применение американского оружия для ударов по российским территориям, разрешив использовать ракеты для атак вглубь России, чтобы таким образом вынудить Москву передислоцировать самолёты-носителя авиационных бомб на более дальние дистанции. Однако в Вашингтоне ясно дали понять, что на текущий момент никто снимать ограничения не собирается, хотя в будущем это не исключается.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что украинский президент Владимир Зеленский и руководитель его команды Андрей Ермак разочарованы решением американских властей. При этом отмечается, что в конце двусторонних переговоров Байден подчеркнул необходимость продолжения разговора в данном направлении.

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Исходя из этого у Киева сложилось впечатление, что снятие ограничений на удары вглубь России не является чем-то нереальным, а лишь очередное затяжное решение, как и поставка многих видов вооружения. Впрочем, анонимные источники издания признали, что до положительного решения ещё далеко.

Стоит напомнить, что на своей пресс-конференции Джо Байден, комментируя вопрос снятия ограничений, поделился своим ответом Зеленскому: «Если бы он имел возможность ударить по Москве, ударить по Кремлю, имело бы это смысл? Нет»