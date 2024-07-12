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Nacvark
США настаивают на том, что Украина должна сама отвечать за защиту своего неба
Вашингтон выступает против участия стран североатлантического альянса в сбивании российских ракет.

Недавно между Польшей и Украиной было подписано двухстороннее соглашение, в котором польские власти взяли на себя обязательство принять участие в разработке механизма по сбитию российских военных целей в украинском воздушном пространстве, направляющихся к польским территориям. Позже в Варшаве подчеркнули, что не собираются принимать такое решение самостоятельно, а в НАТО нет консенсуса по данному вопросу.

Советник американского президента по вопросам национальной безопасность Джейк Салливан прокомментировал ситуацию, озвучив официальную позицию Соединённых Штатов Америки по сложившейся ситуации. По его словам, в Белом доме считают, что Киев сам ответственен за противовоздушную оборону в своей стране, а задача Вашингтона лишь поставить все необходимые средства для её обеспечения.

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Исходя из этого можно прийти к выводу, что Польша не осмелиться сбивать российские ракеты вблизи своих территорий, опасаясь реакции союзников на дальнейшую эскалацию российско-украинского конфликта.

Стоит напомнить, что ранее Джо Байден объявил о запланированной поставке Украине пяти стратегических и десятка тактических систем противовоздушной обороны. Речь идёт зенитно-ракетных комплексах Patriot, SAMP-T, NASAMS, Hawk и других вооружениях.

#украина #сша
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