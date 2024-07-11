Недавно Варшава обязалась утвердить механизм сбивания ракет, которые ещё находятся в украинском небе, но летят в направлении Польши.

Недавно между Украиной и Польшей было подписано соглашение в сфере безопасности, согласно которому Варшава взяла на себя обязательство принять участие в разработке механизма сбивания российских ракет ракет и беспилотных летательных аппаратах. Речь о тех воздушных объектах, которые вылетели со стороны России, ещё находятся в воздушном пространстве Украины, но направляются в сторону Польши.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не будет принимать единоличное решение о сбивании российских ракет в украинском небе, подчеркнув необходимость соответствующего решения на уровне всего НАТО.

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По словам польского министра, Киев долгое время выражал надежду на защиту украинского неба польскими силами противовоздушной обороны, но это требует согласованности действий на уровне североатлантического альянса. Владислав Косиняк-Камыш акцентирует внимание на том, что по этому вопросу в НАТО пока что отсутствует консенсус, а Белый дом и вовсе против прямого участия членов военного блока в защите воздушного пространства Украины из-за возможной эскалации конфликта.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг идею сбивания российских ракет в воздушном пространстве Украины, опасаясь эскалации российско-украинского конфликта с прямым вмешательством североатлантического альянса.