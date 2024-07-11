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Nacvark
НАТО передадут Украине пять стратегических и десятки тактических систем ПВО
Об этом рассказал американский президент Джо Байден в ходе саммита в Вашингтоне.

На саммите НАТО в Вашингтоне американский президент Джо Байден заявил, что перед североатлантическим альянсом предстоит историческая поставка Украине пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны. Новые зенитно-ракетные комплексы поставят Соединённые Штаты Америки, Германия, Румыния, Нидерланды и Италия.

Предполагается, что Вооружённые силы Украины получат от союзников четыре батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot. Помимо этого итальянские власти готовы поставить Киеву ещё одну систему противовоздушной обороны SAMP-T. Американский президент подчеркнул, что союзники тесно сотрудничают с украинскими властями, чтобы данные системы противовоздушной обороны могли войти в эксплуатацию как можно быстрее. О конкретных сроках поставок не сообщается, но стоит понимать, что речь явно не о месяце ожидания.

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Американский президент также анонсировал поставку в ближайшие месяцы десятка систем противовоздушной обороны тактического типа, в частности NASAMS, IRIS-T, HAWK и зенитные самоходные установки Gepard, предназначенные в основном для противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Джо Байден отметил, что такая помощь со стороны НАТО позволит украинской армии расширить покрытие противовоздушной обороны в стране.

#украина #нато #patriot #nasams #samp-t
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