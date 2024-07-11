Отмечается, что всё это делается в рамках повышения обороноспособности Европы.

На официальном сайте Белого дома обнародовано совместное заявление американского и немецкого правительства, в котором сообщается, что Соединённые Штаты Америки планируют разместить на территории Германии дальнобойные ударные системы уже в 2026 году.

Отмечается, что речь идёт о крылатых ракетах BGM-109 Tomahawk дальнего радиуса действия (могут нести ядерное оружие), новейших зенитных противоракетах SM-6 (обладают гиперзвуковой скоростью), а также экспериментальном гиперзвуковом вооружении, которое превышает дальность поражения вооружений, находящихся сейчас в Европе. Всё это осуществляется в целях продемонстрировать приверженность Вашингтона задачам НАТО, а также внести вклад в безопасность Европы.

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Речь идёт об эпизодическом развёртывании вооружений в составе американской оперативной группы в Германии с целью планирования постоянного размещения данных средств в будущем.

Ранее американский президент Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что Соединённые Штаты Америки не могут себе позволить отставать в военном плане от России, которая перевела оборонно-промышленный комплекс на военные рельсы.