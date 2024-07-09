Связано это с переполненностью тюрем.





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Недавно избранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британские тюрьмы переполнены заключёнными, а количество осуждённых растёт ежегодно. Политик считает, что это очередной провал в пенитенциарной системе, который в краткосрочной перспективе исправить не получится. Однако в долгосрочной перспективе необходимо провести работу над органами предотвращения преступлений и реабилитационными системами, чтобы количество лишённых свободы в стране уменьшилось.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что глава британского правительства планирует освободить из британских тюрем порядка 40 тысяч заключённых. Отмечается, что освободят только тех, кто осуждён на срок меньше четырёх лет, а совершённое ими преступление не связано с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом.

Стоит сразу отметить, что сложившаяся ситуация назревала уже продолжительное количество времени. Строительство тюрем идёт, но медленно, порой к этому процессу привлекают и самих заключённых. Британские власти планировать арендовать тюрьмы за рубежом, чтобы решить проблему с нехваткой мест. Однако, по всей видимости, новое правительство планирует решить проблему иначе.