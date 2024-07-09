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Выборы во Франции: недолгий триумф ультраправых и чего ждать Макрону

По итогам парламентских выборов ни одна из сторон не имеет абсолютного большинства, а формирование коалиции для избрания нового правительства остаётся сложной ситуацией.
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Введение

После обнародования результатов выборов в Европейский парламент, где ультраправые силы смогли набрать больше голосов, чем обычно, президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание и провести внеочередные парламентские выборы. Окончательно непонятно, почему французский президент принял такое решение, но предполагается, что это связано с результатами выборов 2022 года, которые лишили тогда правящую коалицию «Вместе за Республику!» абсолютного большинства.

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За эти два года ультраправая партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен начала набирать популярность и стала одним из главных претендентов на первое место по итогам парламентских выборов 2024 года.

Левые силы тоже активизировались: леворадикальный политик Франсуа Рюффен призвал к созданию единого союза левых, который позволил бы составить конкуренцию президентской партии и ультраправым. Уже 10 июня новая политическая сила зародилась на свет - «Новый народный фронт», в неё вошли крупные объединения «Непокорённая Франция», «Зелёные», Социалистическая партия, Коммунистическая партия и другие небольшие политические движения. Очевидно, что новая коалиция хоть и была относительно молодой, но имела все шансы на победу, ведь создана в оппозицию всем популярным режимам. Другой вопрос в том, что союз левых включал в свой состав партии с идеологиями, порой несовместимыми с идеологиями членов блока. Некоторые вошедшие в коалицию партии вовсе выступают за независимость островных территорий, входящих в состав французского государства.

Итоги парламентских выборов

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После того, как начали публиковаться предварительные результаты парламентских выборов по версии экзитполов, абсолютная победа была присвоена «Национальному объединению», а за ней следовал «Новый народный фронт» и президентская коалиция «Вместе за Республику!»

Тем не менее, учитывая форму избирательного процесса во Франции, доверять результатам экзитполов было не совсем правильно. Это было доказано после того, как были обнародованы официальные результаты парламентских выборов 2024 года:

  • 1-е место - «Новый народный фронт» (182 мандатов);
  • 2-е место - «Вместе за Республику» (168 мандатов);
  • 3-е место - «Национальное объединение» (143 мандата);

Очевидно, что такие результаты стали неутешительными для президентской коалиции и лично для президента Франции Эмманюэля Макрона, который потерял единственный свой шанс вернуть парламентское большинство и принимать все решения в парламенте беспрепятственно. Однако ультраправые тоже не смогли выиграть себе первенство, чтобы сформировать правительство самостоятельно. Союз левых сил также выглядит крайне сомнительным, ведь конкретного лидера не имеет, а политика тех же левых популистов отличается от политики социалистов или коммунистов, из-за чего появляется риск внутренних конфликтов в объединении, сформированного с идеей противостоять ультраправым и президентской партии любой ценой.

По всем сложившимся французским традициям, результаты парламентских выборов привели к массовым беспорядкам и стычкам между ультралевыми и ультраправыми активистами. Ситуация не является какой-то необычной и находится под контролем правоохранительных органов.

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Дальнейшая перспектива

Следующим шагом перед политическими коалициями стоит формирование нового правительства, для чего необходимо собрать 51% мандатов в Национальном собрании. Нюанс в том, что ни одна из коалиций не имеет сил для того, чтобы сформировать правительство самостоятельно, а перспектива заключения новых союзов выглядит сомнительной.

Первый народный фронт отказался формировать правительство совместно с президентской коалицией, предложив Эмманюэлю Макрону дать левым самостоятельно это сделать. Французский президент тоже отказался создавать правительство вместе с левыми. Ультраправые во главе с Марин Ле Пен компромиссностью не выделились, отказавшись формировать правительство как с президентской партией, так и с левыми силами. Объяснило руководство «Национального объединения» это тем, что если у них не будет реальной власти, то они не смогут поменять действующую политику и сформируют худшее правительство для своих избирателей.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд (2012 - 2017), член Социалистической партии (входит в «Новый народный фронт») выразил мнение, что Макрону следовало бы обратиться к левым силам, чтобы сформировать совместное правительство. Однако он признал, что пока президентская фракция на это не настроена. Примечательно, что, по данным Le Figaro, Макрон уже позвонил Олланду с поздравлениями касаемо победы на выборах.

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Как это отразиться на президентстве Макрона

Результаты парламентских выборов 2022 года сделали для президентство Эмманюэля Макрона последним днём его самовольных решений в стране, ведь именно тогда он лишился абсолютного большинства, давшего ему достаточно много власти. Выборы 2024 года в этом плане не спасли французского президента, который, похоже, и не планируют избираться на свой пост дальше после завершения каденции в 2027 году.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, традиционно назначаемый коалиционным большинством, уже подал в отставку, пообещав исполнять обязанности до избрания нового правительства. Впрочем, Эмманюэль Макрон поступил в данной ситуации ещё проще и просто не принял отставку главы французского правительства, попросив его оставаться на своей должности для обеспечения стабильности в стране.

35-летний Габриэль Атталь, самый молодой премьер-министр в истории Пятой республикиМарин Ле Пен уже акцентировала внимание на том, что если Атталь покинет свою должность и премьер-министром станет нелояльный к Макрону политик, то про отправку французских войск на украинские территории в рамках учебной миссии можно забыть. Власть действующего президента будет достаточно ограниченной, хотя и не такой, как в парламентских республиках, где премьер-министр осуществляет реальные полномочия, а глава государства - церемониальные.

Единственным спасением для Макрона является формирование собственного правительства в кооперации с другими политическими силами. Загвоздка в том, что результаты выборов оставляют небольшие политические движения, не входящие в тройку победителей, за бортом. Таким образом для формирования правительства необходимо, чтобы союз состоялся между двумя из трёх победителей - левым блоком «Новый народный фронт», правым объединением «Национальной объединение» или президентской коалицией «Вместе за Республику!»

Пока этого не произошло, во Франции премьер-министром останется лояльный к французскому президенту Габриэль Атталь. Неуспех или нежелание победителей заключать компромиссный союз приведёт к тому, что действующее правительство будет ещё долго исполнять свои обязанности.

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