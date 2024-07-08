Результаты стали неожиданными, в том числе для ультраправых, которым экзитполы обещали первое место, но заняли они лишь третье.





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Несколько дней назад экзитполы подвели предварительные итоги парламентских выборов во Франции, указав на решительную победу ультраправой партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен. Однако официальные итоги удивили, ведь ультраправые заняли лишь третье место, когда первое место досталось новообразованному союзу левых «Новый народный фронт», а второе - президентской коалиции «Вместе!»

На фоне этого в ряде городов Франции, в частности Париже и Марселе, прошли массовые беспорядки. На главную площадь столицы вышло 8 тысяч человек, который попытались оказать сопротивление правоохранительным органам и разгромить офис сотового оператора и отделение банка. В то же время в Марселе на улицы вышло 5 тысяч человек, применивших фейерверки и дымовые шашки. Меньшее количество протестующих было в небольшом городе Ренне, где из пятисот митингующих задержали 25.

Местное издание Le Mondo отмечает, что фиксируются стычки между правыми (сторонниками «Национального объединения») и левыми («Новый народный фронт»), из-за чего порой доходит до применения бутылок с зажигательной смесью.

Стоит сразу отметить, что для Франции протесты, переходящие в массовые беспорядки, обыденное явление. В данном случае они малочисленные и стихийные, а силы полиции превосходят количество протестующих.