Он назвал это миротворческой миссией, но о его планах ничего не было известно до последнего момента.

После того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, появилась информация о его возможной поездке в Москву. Тем не менее официально это не комментировали ни в Будапеште, ни в Москве. В конечном итоге, уже перед посадкой самолёта венгерского премьера, его пресс-секретарь подтвердил информацию о визите.

Глава венгерского правительства ознаменовал свою поездку как продолжение «миротворческой миссии», но учитывая, что реального влияния на Западе он не имеет, всё это выглядит как очередной акт неповиновения перед руководством Европейского союза и большей частью стран-участников. Всё это подтверждает опубликованное Будапештом фото, где Орбан стоит с Путиным, подписанное фразой: «Ради мира надо содействовать»

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Виктор Орбан провёл встречу с российским президентом Владимиром Путиным, обсудив российско-украинский конфликт. Однако в Киеве уже объясняли, что на режим прекращения огня без вывода войск они не согласны. Впрочем, сам венгерский политик согласился с тем, что позиции Киева и Москвы очень далеки от друг друга, но он пообещал добиваться мирного соглашения в течение всего председательства его страны в Европейском совете.

Примечательно, что по словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, североатлантический альянс был в курсе запланированного визита Орбана в Москву, когда Европейская комиссия никакой информацией не располагала. При этом в обеих организация дали понять, что глава венгерского правительства не может говорить от их лица и представляет лишь свою страну.