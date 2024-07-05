Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Недавно Владимир Зеленсий в интервью Philadelphia Induirer сообщил, что Киев готов к переговорам с Россией, но исключительно через посредничество других стран. При этом он подчеркнул, что в качестве посредника могут выступать не только Соединённые Штаты Америки и страны Европы, но и государства Азии и Африки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Стамбульские договорённости 2022 года рассматриваются Кремлём как базис для переговоров. Однако он отметил, что украинские власти не желают и их рассматривать как сценарий мирного урегулирования. С аналогичным заявлением выступил российский президент Владимир Путин, допустив их использование в качестве основы для переговорного процесса и добавив, что они сейчас находятся «на столе».

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Стоит напомнить, что написанный в Стамбуле проект мирного договора предполагает жёсткие военные ограничения для Украины (ограничение количества личного состава армии и числа вооружений), внеблоковый статус страны, а также переход ряда украинских областей под контроль России.

Ранее Дмитрий Песков объяснил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган не рассматривается как возможный посредник в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.