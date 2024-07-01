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Nacvark
Зеленский допускает переговоры с Россией через посредников
Владимир Зеленский акцентирует внимание на том, что в качестве посредников могут быть не только США и Европа, но и Азия.


Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Induirer заявил, что Киев готов пойти на переговоры с Россией только в такой модели, при которой будут представители третьих стран, готовящих мирное решение российско-украинского конфликта. Однако документ по итогу должен удовлетворить Киев, только после этого его можно будет разбирать с Москвой.

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По словам Зеленского, похожая модель использовалась при заключении зернового соглашения, когда посредниками выступала Турция и Организация объединённых наций. Стоит отметить, что в конце концов Россия вышла из него, поскольку российское условие по облегчению экспорта российских сельскохозяйственных продуктов не было выполнено.

Зеленский считает возможным применить модель с посредничеством и в данном случае, но рассматривать Киев будет только решение, в ходе которого будут восстановлены границы 1991 года. Что касается посредников, то, по мнению Зеленского, выступать ими могут не только Соединённые Штаты Америки или страны Европы, но и государства Азии, Африки, Латинской Америки

Ранее стало известно, что в этом году Киев планирует организовать второй саммит мира, на который будет приглашена Россия. Украинские власти хотят зафиксировать конец боевых действий, но вряд ли это будет возможно, учитывая, что Москва против украинской мирной инициативы.

#россия #украина #зеленский
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