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Nacvark
Associated Press: В США произошёл взрыв на заводе производителя военной техники General Dynamics
По предварительным данным два человека было ранено и один пропал без вести.

Издание Associated Press пишет, что в штате Арканзас (Соединённые Штаты Америки) на заводе производителя военной и аэрокосмической техники General Dynamics произошёл взрыв. По предварительным данным два человека пострадали и один пропал без вести.

General Dynamics - американская компания, являющаяся одним из крупнейших производителей военной и аэрокосмической техники. Входит в оборонно-промышленный комплекс Соединённых Штатов Америки и регулярно получает крупные заказы от американского правительства.

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Изначально представитель компании описали случившееся как «инцидент с применением пиротехники», но позже всё же согласились, что это был взрыв. Департамент чрезвычайных ситуаций штата дал комментарий по ситуации, подчеркнув, что отслеживает ситуацию и готов оказать помощь при необходимости.

По данным Associated Press, на оружейном заводе находились различные миномётные боеприпасы, ракеты AGM-114 Hellfire класса «воздух - воздух» и переносные противотанковые комплексы Javelin.

Известно, что General Dynamics принимает участие в выполнении государственных заказов от американского правительства, направленных на производство оружия с последующей поставкой Вооружённым силам Украины.

#сша #general dynamics
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