Американцы объясняют, что они лишь пользуются законы правом на перемещение в международных воздушных и морских пространствах.

Недавно в Министерстве обороны России заявили, что над Чёрным морем возросло количество пролетающих американских беспилотных летательных аппаратов. По данным российских властей, дроны осуществляют разведывательную деятельность, чтобы координировать удары высокоточными ракетами, в том числе по Крыму. В российском оборонном ведомстве предупредили, что такие случаи повышают вероятность прямой конфронтации между Россией и НАТО, поскольку возникает риск инцидентов с участием российской авиации.

В министерстве обороны Соединённых Штатов Америки прокомментировали ситуацию, объяснив, что никакие действия для устранения американского присутствия в Чёрном море предприниматься не будут. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что штаты пользуются своим правом на свободное перемещение в международных воздушных и морских пространствах, где это разрешено международным правом.

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Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу разработать свои предложения по оперативному реагированию на сложившуюся ситуацию в Чёрном море и провокации со стороны американских сил.