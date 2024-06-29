Российский сервис практически полностью копирует американский, вплоть до дизайне.

В мае заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что YouTube будет заблокирован после того, как в России появится нормальная альтернатива американскому видеохостингу. Чиновник отметил, что сейчас имеется три российских сервиса - VK, Rutube и NUUM - и все они конкурируют с друг другом, хотя стоило бы образовать единую платформу.

В медиацентре Регионального общественного центра интернет‑технологий российская компания Rteam представила свою альтернативу YouTube, которая получила название «Платформа» и, по словам разработчиков, имеет возможность просмотра видео в разрешении 4K, включения субтитров, а также выдерживает до 240 тысяч запросов в секунду.

реклама

Видеохостинг реализовал свой формат коротких роликов, аналогичный YouTube Shorts. Помимо этого присутствует система рекомендаций, инструментов продвижения и аналитики для авторов. Модерация по большей степени специализируется на блокировке нарушающего российское законодательство контента, в частности антироссийской риторики.

Примечательно, что интерфейс «Платформа» практически идентичен YouTube. Впрочем, разработчики это не скрывают, а наоборот акцентируют на этом внимание. Таким образом они планируют повысить заинтересованность российской аудитории, которой будет легче переходить на новый видеохостинг.