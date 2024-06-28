Израильские власти жаловались, что им намерено задерживают поставки оружия.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Белый дом за промедление в вопросе поставок оружия. В Вашингтоне прокомментировали информацию, отметив, что они не имеют понятия, о чём говорит глава израильского правительства, ведь всё оружие по-прежнему поставляется, кроме авиационных бомб, из-за рисков их применения по гражданским районам Рафаха.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки возобновят поставки Израилю 500-тонных фугасных бомб, которые перестали поступать стране в апреле этого года. Речь идёт о 1,7 единицах оружия, запланированных к поставке через две недели, когда будет завершена операция в Рафахе.

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По данным издания, поставки были прекращены из-за опасения Белого дома, что Тель-Авив задействует их для ударов по гражданским района на юге сектора Газа. Однако после того, как наступление на Рафах будет завершено, американские власти готовы вновь поставлять авиационные бомбы на случай полномасштабных боевых действий между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла»

Стоит напомнить, что ещё в мае американский президент Джо Байден пообещал прекратить поставки Израилю определённых видов оружия, если Тель-Авив продолжит свою операцию в Рафахе, против которой выступал Вашингтон из-за рисков для мирного населения анклава.