В апреле Тель-Авив объявил о намерениях снять с вооружения американские системы.





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В апреле 2024 года израильские власти сообщили о намерениях снять с эксплуатации восемь батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, заменив их более новыми системами противовоздушной обороны. На фоне этого появилась вероятность, что техника может быть направлена Киеву, который просит Запад о поставках данных систем.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки желают провести сделку между Украиной и Израилем о передаче данных систем украинской армии. Предполагается, что изначально восемь батарей будут отправлены обратно в штаты, откуда их уже передадут Вооружённым силам Украины. В таком случае Тель-Авив фактически сохранит свой нейтралитет в вопросе поставок оружия Киеву.

Взамен Вашингтон может предложить Израилю более новые системы, о которых он просил, или денежную компенсацию, за счёт которой будут проведены закупки. На фоне этого сделка будет ещё больше похожа на продажу техники американцам, которые уже сами вправе решать, как поступать с оружием, из-за чего по итогу обвинить Тель-Авив в военных поставках Украине не получится.

Стоит также отметить, что на вооружении израильской армии находятся устаревшие зенитно-ракетные комплексы Patriot M901 PAC-2 по сравнению с поставленными Украине M902 Patriot PAC-3. Тем не менее они полностью совместимы с уже имеющейся у украинской армии военной техникой, что позволит использовать их для менее приоритетных целей.