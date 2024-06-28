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Nacvark
Орбан потребовал от Украины признать Закарпатье «традиционно венгерским»
Только при таких обстоятельствах Будапешт одобрит вступление страны в Евросоюз.


Продолжительное время венгерские власти требуют от Киева широких прав для этнических венгров, проживающих на территории Закарпатской области Украины. Особенно Будапешт пришёл в ярость после того, как проживающих на территории украинского региона венгров обязали соблюдать требования насчёт государственного языка в стране.

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В этот раз премьер-министр Венгрии Виктор Орбан озвучил своё требование к Киеву, при выполнении которого он готов поддержать членство Украины в Европейском союзе. Он хочет, чтобы территория Закарпатья была признана «традиционно венгерской».

Примечательно, что по данным переписи населения 2001 года, в регионе проживает чуть более 10% этнических венгров. Сейчас численность венгерского населения снизилась вдвое, поэтому Будапешт требует, чтобы Киев признавал в этом вопросе только перепись двадцатилетней давности. При этом требование Орбана касается не только тех населённых пунктов, где действительно проживает меньшинство этнических венгров, но и всей Закарпатской области.

Речь по большей степени идёт именно об официальном публичном признании региона венгерским, без проведения каких-либо референдумов или новых переписей. Вопрос в том, как в будущем этот статус может использовать Будапешт в рамках защиты своих национальных интересов.

#украина #венгрия
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