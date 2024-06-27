Его тело обнаружили в гостинице Hilton, следов насилия не обнаружено.





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Вчера в украинских средствах массовой информации написали, что в столичном украинском отеле Hilton Kyiv (располагается на бульваре Тараса Шевченко) был обнаружен труп американского государственного служащего, работающего в посольстве Соединённых Штатов Америки в Киеве. Отмечалось, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Чиновник въехал в страну 11 июня, тело нашли 25 июня.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер подтвердил информацию о гибели атташе американского посольства в Киеве, который находился в подчинении главы дипломатической миссии. Он подчеркнул, что, по данным Вашингтона, чиновник умер от естественных причин. Американское посольство предоставила медицинские данные о своём сотруднике, в которых говорится, что он страдал гиперхолестеринемией (высоким уровнем холестерина)

Мэттью Миллер выразил соболезнования семье и близким умершего, заключив, что других комментарий на эту тему у него нет.

До этого в американском посольстве отказались комментировать ситуацию, сославшись на конфиденциальность информации, но Государственный департамент всё же дал свой комментарий.