Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.





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С 15 по 16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоялся Глобальный саммит мира, в котором приняли участие 92 страны. На мероприятие не была приглашена Россия, из-за чего ряд стран, включая Китай, отказались от своего участия в саммите. Помимо этого некоторые страны не подписали совместное заявление по итогам мирной конференции, например Индия, объяснив это нежеланием связать себя лишь одним мирным сценарием.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что до конца этого года Киев планирует организовать второй саммит мира, на который уже будут приглашены представители от Москвы. Он отметил, что когда Владимир Зеленский вернулся с швейцарского саммита, была дана чёткая команда - никаких пауз (в этом направлении - ред.) сейчас быть не должно.

По словам украинского чиновника, на следующем саммите Киев планирует зафиксировать мир, чтобы остановить боевые действия. Нюанс в том, что украинские власти по-прежнему не рассматривают иных мирных сценарий, кроме украинской формулы мира, в связи с чем Москва может попросту отказаться от участия в следующем саммите или, посетив его, предложить свой мирный план.

Предполагается, что в следующий раз саммит мира могут организовать в Саудовской Аравии, где до этого проходили мирные встречи. При этом Швейцария сообщила о готовности принять у себя и второй саммит.