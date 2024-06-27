Он признал, что маржа присутствует, но она допустимая.

После начала боевых действий на украинских территориях, в мире возник резкий спрос на артиллерийские снаряды, в частности калибров 152-мм и 155-мм. Это привело к общему росту цен на боеприпасы, поставляемые Вооружённым силам Украины. Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил чешские власти в непрозрачности организованных поставок Киеву и указал на серьёзное завышение цен на боеприпасы.

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал высказывания политика, подтвердив, что наценка и непрозрачность действительно присутствует. Насчёт непрозрачности он подчеркнул, что все военные поставки не могут быть полностью прозрачными, иначе этим воспользуется противник, однако руководители парламентских комитетов имеют доступ к информации о закупках.

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Что касается наценки, чешский президент подтвердил присутствие маржи, но он не видит чего-то выходящего за рамки нормальной практики: «Да, есть определённая маржа, но так бывает всегда. И она – в приемлемых пределах»

Ранее стало известно, что Украина получила первую партию артиллерийских снарядов калибра 155-мм. В перспективе чешские власти хотят поставлять украинской армии 50 - 100 тысяч боеприпасов ежемесячно.