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Nacvark
Украина и Россия провели обмен пленными в формате «90 на 90»
Информацию подтвердили обе стороны.

Вчера стало известно, что Министерство обороны России в рамках переговорного процесса при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов пришло к решению об обмене военнопленными с Украиной в формате «90 на 90»

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Информацию подтвердили и украинские источники. Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил о возвращении из российского плена военнослужащих, пограничников, бойцов территориальной обороны и национальной гвардии, которые проходили службу на Херсонском, Харьковском, Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Некоторые из них участвовали в боях за Чернобыльскую атомную электростанцию и Мариуполь.

В Telegram-канале Министерства обороны России отмечается, что освобождённые военнослужащие будут доставлены самолётами Военно-космических сил в Москву, где им предоставят медицинскую, психологическую помощь и реабилитационные услуги.

Украинские власти неоднократно говорили о своих намерениях провести обмен военнопленными в формате «всех на всех», но к такой договорённости стороны конфликта пока не пришли. На текущий момент обмен военнопленными зачастую ограничивается освобождением десятков или сотен военных в равноценном формате.

#россия #украина
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