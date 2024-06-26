В Вашингтоне утверждают, что севастопольские пляжи не были целью Киева, а осколки посыпались на мирных граждан вследствии перехвата ракеты.

Недавно Вооружённые силы Украины провели удар по северной части Севастополя, выпустив пять американских ракет ATACMS. Во время обстрела пострадало мирное население, отдыхавшее на пляжах Любимовка и Учкуевка. По данным министерства обороны России, одна из американских ракет в результате воздействия противовоздушной обороны отклонилась от траектории, а её боевая часть сдетонировала, что привело к гибели четырёх человек. Всего число пострадавших свыше 150.

Официальный представитель Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщил «РИА Новости», что севастопольские пляжи не были целью украинской армии, хотя Киев самостоятельно определял цель для ударов американскими ракетами.

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Американский чиновник утверждает, что, по оценкам Пентагона, российская зенитная ракета перехватила выпущенную украинскими военными ATACMS, взорвав её, что как раз таки привело к падению осколков на отдыхавших крымчан. Он подчеркнул, что американская ракета следовала к военной цели.

Российские власти возложили ответственность за инцидент на Соединённые Штаты Америки. В российском оборонном ведомстве настаивают на том, что именно американские специалисты выбирают цели, опираясь на данные спутниковой разведки.