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Nacvark
CNN: США обсуждают возможность отправки американских инструкторов на территорию Украины
Официально Вашингтон против отправки американских военных на украинские территории.


После того, как президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул свою инициативу по отправке западных военных на украинские территории, в Соединённых Штатах Америки отвергли такую вероятность, подчеркнув невозможность участия американских граждан в боевых действиях. Американский президент Джо Байден неоднократно говорил, что вопрос отправки американских военных инструкторов на территорию Украины является для Белого дома табу.

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Однако издание CNN, ссылаясь на источники среди американских чиновников, пишет, что Вашингтон работает над отправкой военных инструкторов на украинские территории. Предполагается, что они будут заниматься обучением украинских военных и обслуживанием поставляемой штатами военной техники.

Источники издания акцентируют внимание на том, что окончательного решения по этому вопросу не принято и оно ожидает одобрения Байдена. При этом, как отмечает один из источников, американский президент имеет абсолютно твёрдую позицию по отправке американских военных на украинские территории.

Стоит отметить, что накануне президентских выборов данное решение будет не самое популярное, поскольку оно приведёт к прямому участию американцев в боевых действиях, а в случае их гибели на территории Украины - громкому скандалу, на руку Дональду Трампу. По этой причине Белый дом может воздержаться от решений по отправке военных инструкторов, хотя исключать исход с отправкой американских войск в будущем нельзя, учитывая опыт поставок немецких танков Leopard и американских истребителей F-16.

#украина #сша
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