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Nacvark
Арестованный в России Пол Уилан просит США вынудить Москву пойти на обмен заключённым
Он считает, что для этого Вашингтон должен на любые меры, вплоть до того, чтобы заполонить американскую тюрьму Гуантанамо российскими шпионами.


В России за шпионаж отбывают срок два американских гражданина - отставной морской пехотинец (уволен военным трибуналом) Пол Уилан и журналист Эван Гершкович. Первый был арестован при получении USB-накопителя, где находились данные одного из сотрудников Федеральной службы безопасности, а второй - за сбор сведений про одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Уилан неоднократно комментировал своё задержание, выражая мнение, что штаты его бросили, поскольку не предпринимают достаточных усилий для обмена заключёнными.

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В этот раз Пол Уилан попросил Соединённые Штаты Америки предпринять что-то, чтобы вернуть в страну его и Гершковича. Как пример, он предложил заполнить американскую тюрьму Гуантанамо (в ней содержат террористов) российскими чиновниками и шпионами, после чего предложить Кремлю условия их возвращения на родину в обмен на американских граждан.

По мнению Уилана, если Вашингтон не будет прибегать к решительным мерам, то российские правоохранители продолжат арестовывать американских граждан. Тут стоит отметить, что за последние несколько месяцев российские суды вынесли обвинительное заключению по отношению к двум американским гражданам (Гордону Блэку и Ксении Хаван), но их, в отличие от Уилана и Гершковича, Государственный департамент Соединённых Штатов Америки не признавал незаконно осуждёнными.

#россия #сша #пол уилан
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