Он считает, что для этого Вашингтон должен на любые меры, вплоть до того, чтобы заполонить американскую тюрьму Гуантанамо российскими шпионами.





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В России за шпионаж отбывают срок два американских гражданина - отставной морской пехотинец (уволен военным трибуналом) Пол Уилан и журналист Эван Гершкович. Первый был арестован при получении USB-накопителя, где находились данные одного из сотрудников Федеральной службы безопасности, а второй - за сбор сведений про одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Уилан неоднократно комментировал своё задержание, выражая мнение, что штаты его бросили, поскольку не предпринимают достаточных усилий для обмена заключёнными.

В этот раз Пол Уилан попросил Соединённые Штаты Америки предпринять что-то, чтобы вернуть в страну его и Гершковича. Как пример, он предложил заполнить американскую тюрьму Гуантанамо (в ней содержат террористов) российскими чиновниками и шпионами, после чего предложить Кремлю условия их возвращения на родину в обмен на американских граждан.

По мнению Уилана, если Вашингтон не будет прибегать к решительным мерам, то российские правоохранители продолжат арестовывать американских граждан. Тут стоит отметить, что за последние несколько месяцев российские суды вынесли обвинительное заключению по отношению к двум американским гражданам (Гордону Блэку и Ксении Хаван), но их, в отличие от Уилана и Гершковича, Государственный департамент Соединённых Штатов Америки не признавал незаконно осуждёнными.