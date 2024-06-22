Однако Киев не готов обсуждать на ней российские условия.





реклама

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии украинские власти заявили, что следующее мероприятие подобного рода должно состояться с участием России, а провести его необходимо без промедления - в течение следующих двух - трёх месяцев.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что украинские власти намерены организовать второй саммит мира для урегулирования российско-украинского конфликта до конца 2024 года. Он подчеркнул, что Киев как никто другой заинтересован в скором восстановлении мира, а Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным хоть завтра, если тот выведет войска с украинских территорий. Примечательно, что аналогичные условия с выводом украинских войск для проведения мирной конференции Киеву выдвигала Москва.

Однако украинский чиновник также отметил, что украинские власти не собираются рассматривать установление мира на условиях России, то есть с признанием текущих реалий на поле боя. В Киеве по-прежнему считают украинскую формулу мира единственным способом завершить боевые действия на украинских территориях. В связи с этим есть вероятность, что представители от России попросту откажутся принимать участие во втором саммите.