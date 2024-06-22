Вашингтон указывает на единичные случаи задержек поставок в случае с бомбами, поскольку есть риск их применения в Рафахе.





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Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последние несколько месяцев Соединённые Штаты Америки затянули с поставками вооружений Израилю. Он добавил, что если американские власти предоставят «инструменты», удастся закончить «работу» (военную операцию в секторе Газа) гораздо быстрее. В Вашингтоне такие заявления не оценили и ряд американских официальных лиц уже дали свои комментарии.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен объяснил, что в случае с задержками поставок оружия израильской армии есть единичные случаи перебоев, связанные с поставками бомб, поскольку в Вашингтоне опасаются их применения в густонаселённом городе Рафах, особенно если учесть отрицательное отношение американских властей к военной операции в этом населённом пункте.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также возмутилась словами Нетаньяху, подчеркнув, что в Вашингтоне не имеют понятия, о чём говорит израильский премьер. Однако она подтвердила приостановление поставок тяжёлых бомб из-за ситуации в Рафахе.

В то же время издание Axios, ссылаясь на источники в американском правительстве, пишет, что Тель-Авив уже получил наказание за слова главы израильского правительства: Вашингтон отменил американо-израильскую встречу высокого уровня для обсуждения вопроса угрозы Ирана для Израиля

«Это решение четко дает понять, что за такие трюки будут последствия», - заключил он.