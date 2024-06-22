Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Белом доме возмутились критикой Израиля в адрес США за задержку поставок оружия
Вашингтон указывает на единичные случаи задержек поставок в случае с бомбами, поскольку есть риск их применения в Рафахе.


Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что последние несколько месяцев Соединённые Штаты Америки затянули с поставками вооружений Израилю. Он добавил, что если американские власти предоставят «инструменты», удастся закончить «работу» (военную операцию в секторе Газа) гораздо быстрее. В Вашингтоне такие заявления не оценили и ряд американских официальных лиц уже дали свои комментарии.

реклама

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен объяснил, что в случае с задержками поставок оружия израильской армии есть единичные случаи перебоев, связанные с поставками бомб, поскольку в Вашингтоне опасаются их применения в густонаселённом городе Рафах, особенно если учесть отрицательное отношение американских властей к военной операции в этом населённом пункте.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также возмутилась словами Нетаньяху, подчеркнув, что в Вашингтоне не имеют понятия, о чём говорит израильский премьер. Однако она подтвердила приостановление поставок тяжёлых бомб из-за ситуации в Рафахе.

В то же время издание Axios, ссылаясь на источники в американском правительстве, пишет, что Тель-Авив уже получил наказание за слова главы израильского правительства: Вашингтон отменил американо-израильскую встречу высокого уровня для обсуждения вопроса угрозы Ирана для Израиля

«Это решение четко дает понять, что за такие трюки будут последствия», - заключил он.

#сша #израиль
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
14
Ракета Р-500 разрушила Гороховатский мост, по которому осуществлялась логистическая поддержка ВСУ
3
Исследование показало, что спутники Starlink постепенно разрушают озоновый слой Земли
9
Подписчики YouTube Premium, прибегающие к VPN для скидок, могут лишиться доступа к сервису
+
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
3
Центр морских операций ВМФ Великобритании сообщил о затоплении судна Tutor в Красном море
+
Опубликовано видео испытаний российского дрона "Вятка", оснащенного АК-74
2
ЗРПК "Панцирь" получил новую мини-ракету, боекомплект с которой стал в 4 раза вместительней
+
Самый мощный в мире космический телескоп зафиксировал столкновение огромных астероидов
+
На парижской выставке вооружений Eurosatory 2024 украинцы показали свой БПЛА «Булава»
1
"Искандер" застиг HIMARS на пусковой позиции и поразил американскую РСЗО под Харьковом
+
Складной телефон Honor Magic V3 с поддержкой спутниковой связи готовится к выходу
+
После нелегального вывоза Zeekr за пределы КНР, системы автомобиля будут выключаться
3
TSMC запустила производство 3-нм чипов для компании Intel
1
Украина показала свою версию российского дрона-камикадзе "Ланцет"
2
Российские дилеры заявили цены на электрический седан Xiaomi SU7
9
"РВ" показала одновременный прилёт ОДАБ и УФАБ по позициям ВСУ под Харьковом
1
Nissan Qashqai вернулся в Россию по цене от 2,56 миллиона рублей
+
AMD использует слабую Radeon RX 6600, чтобы уравнять на слайдах Zen 3 и Raptor Lake
16
Intel опубликовала список рекомендаций для процессоров 13-го и 14-го поколений
9

Популярные статьи

Индия готова вернуться в программу Су-57, чтобы создать флотилию, способную противостоять ВВС Китая
12
Как я чинил три мыши Logitech летом 2024 года и почему любовь к чистоте может принести много вреда
106
Почему иностранный бизнес не уходит из РФ, и с чем столкнулись те, кто поспешил продать производство
4
Как я собрал клиенту игровой ПК в Германии, и действительно ли в РФ комплектующие намного дороже
6
Xbox Series X (2TB Galaxy Black Special Edition) - когда жадность встречается с глупостью
13
GeForce vs Radeon, CPU-зависимый тест [PUBG 29.2]
8
Экспериментальный проект ChiArdumeg - собираем промежуточный модуль дисплея
430
Экспериментальный проект ChiArdumeg: Неопределённое начало
61
Уильям Песек: Долг США, приближающийся к 50 триллионам долларов, — это еще далеко не вся история
2
Ученые нашли способ обнаружить варп-двигатели инопланетян
1

Сейчас обсуждают

Alt Irony
07:18
Тут вопрос больше технологический: область применения и надёжность
«Ростех» запатентовал технологию «выращивания» деталей при помощи электронно-лучевой сварки
Такой то
07:17
на пару зАмков и наркоту клоуну
Великобритания на саммите G7 объявит о пакете помощи Украине на $310 млн
Евгений Голованов
07:03
У вас в окраине наверно и фанеры уже давно нет.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Nvidia&Intel Hater
07:02
Ну все мы уже видели эти танки,Проебалтика таки может не дожить до тех времен когда им поставят их,с темпами 20 в год ).ну а пока у проебалтов 5 танков на три страны.Наглядно демонстрирует вооружение ...
Германия закажет 105 танков Leopard 2A8 для оснащения своей боевой группы в Литве
Евгений Голованов
07:02
Я вот не считаю тех кому подымут налоги за народ.Слишком у них доход не народный.
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Эдуард Кузнецов
06:58
Нет, этож вам, "ссы в глаза, божья роса", товарищ синий стрелочник.
Выходят новые BIOS для исправления ошибки микрокода eTVB для процессоров Intel 13 и 14 поколения
Всеволод Папшев
06:57
Психология нищих во всей красе. Люди покупают не только то, что могут себе позволить, но и то, что хотят.
Asus ROG Strix против эталонной GeForce RTX 4080 SUPER – почему переплата за бренд бессмысленна
Евгений-Алексеевич Тихомиров
06:41
Когда собаке делать нечего, она что-то лижет.
24-я ОМБр ВСУ: Армия РФ пытается окружить Часов Яр, всяческими способами мешая удержать город
Игорь Гурьянов
06:33
А почему с 970Evo то сравнили??? Когда 990Evo это улучшенный 980Pro. Чежь не с 870 тогда сравнили совсем там еще больше разница была бы.
В пустыне Лас-Вегаса обнаружен очередной зеркальный монолит
Alex Look
06:14
Да. С учётом, что эта техника пока по соображения секретности и не может использоваться с риском для себя - их много просто негде использовать. 35 + 30 сейчас самое то. А 57 массово - позже, и с усове...
Производство истребителей пятого поколения Су-57 будет удвоено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем