Организация «саммита мира»

В начале этого года появилась информация о намерениях украинских властей провести «саммита мира», который следовал бы за небольшими саммитами мира, проводимыми в том числе в Джидде (август 2023 года) при участии того же Китая. Организаторами мероприятия выступила Швейцария, организовавшая саммит в курортном городе Бюргеншток. Примечательно, что страна привлекла тысячи военных к охране саммита, а город был оцеплён колючей проволокой.

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Саммит в Джидде, август 2023.Изначально Киев рассчитывал привлечь на саммит мира как можно больше участников, но за исключением России и Белоруссии. Россию обещали приглашать уже на следующие мероприятия подобного рода, когда будет сформирована общая позиция международного сообщества по сценарию мирного урегулирования российско-украинского конфликта. В итоге более ста стран сообщили о готовности принять участие в саммите, в том числе Китай, однако в один момент некоторые из них отказались, акцентируя внимание на необходимости проведения мирной конференции с участием обеих сторон конфликта.

Украинские власти считают, что Китай, на присутствие которого в Киеве очень рассчитывали (это был бы серьёзный сигнал поддержки), отказался присылать своих делегатов по просьбе России.

В итоге Бюргеншток посетили представители от 92 стан (57 стран представлены на уровне глав государств или правительств, 29 - министров и 6 - уполномоченных представителей). В саммите также приняли участи представители от ряда организаций Европейского союза, Организация объединённых наций, Организация американских государств и другие.

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Повестка обсуждения

Работая с согласившимися на своё участие государствами, Киев выставил на повестку обсуждения три основных вопроса, взятых из украинской формулы мира - ядерная безопасность, свободное судоходство в Чёрном и Азовском морях, освобождение военнопленных. Примечательно, что из повестки были исключены другие немаловажные пункты украинского сценария, которые могли бы свести результаты саммита на ноль - восстановление территориальной целостности Украины на момент 1991 года и принуждение России к выплате Киеву репараций. Формально все участники саммита, подписавшие совместное коммюнике, итак согласны с территориальной целостностью украинского государств, но всё-таки о мерах по реализации этого положения речи не шло, поскольку в таком случае количество поддержавших итоговое заявление швейцарского саммита сузилось бы до стран Запада.

Возвращаясь к утверждённой повестке обсуждения, Киев выдвинул на обсуждение следующих вопросы:

Ядерная безопасность. Возвращение Запорожской атомной электростанции под контроль Украины, а также гарантии предотвращения атак на атомный объект. Свободное судоходство. Снятие блокады на гражданское судоходство в Чёрном и Азовском морях. Освобождение военнопленных. Проведение обмена военнопленными в формате «всех на всех».

Итоговые результаты - совместное коммюнике

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По итогам Глобального саммита мира было составлено совместное коммюнике, которое подписало всего 80 стран из 92 присутствующих. В числе не подписывавших итоговое заявление были Саудовская Аравия, Индия, Таиланд, Мексика, Бразилия, Объединённые Арабские Эмираты, Армения, Южно-Африканская Республика и другие. Список стран, поддержавших совместное коммюнике по итогам Глобального саммита мира в ШвейцарииСовместное коммюнике предусматривает собой как раз таки признание территориальной целостности Украины и согласия с тремя пунктами украинской формулы мира, поднятыми на саммите в Швейцарии.

Индия объяснила своё решение отказаться от подписания совместного заявления, которое может применить и к другим странам: Нью-Дели не хочет связывать себя лишь украинской формулой мира, подписывая итоговое заявление, в котором признаётся территориальная целостность Украины. Страна выступает за принятие мирного соглашения, которое будет приемлемо обеим сторонам конфликта и готова рассматривать все сценарии мирного урегулирования.

Перспективы новых саммитов мира

После завершения саммита мира ряд западных стран высказались о необходимости пригласить представителя от России на следующие мероприятия подобного рода. Впрочем, украинские власти ранее от этого не отказывались, но хотели в следующих саммитах лишь предъявить Москве свой план мирного урегулирования, который будет подкреплён поддержкой большей части международного сообщества.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение второго саммита, на котором уже будет представитель от России, с приглашением всех стран. Нюанс в том, что об обсуждении российского мирного предложения речи не идёт и фундаментом переговоров станет украинская формула мира, которую Москва не считает за реальное предложение. Украинский президент подчеркнул, что следующим саммитом он хотел бы зафиксировать прекращение боевых действий. Второй саммит мира, по словам Зеленского, пройдёт уже в следующие два - три месяца. Швейцария заявила о готовности организовать и это мероприятие.

О реальной пользе второго саммита мира говорить ещё рано, поскольку в действительности есть большой шанс если не отказа России от участия в нём, то об отсутствии обсуждений и продвижения в вопросе мирного урегулирования. Можно предположить, что если представитель от Москвы всё же выступит на мероприятии, то всё ограничиться обвинениями Запада в затягивании конфликта, отказом действовать по украинской формуле мира и заслушиванием российской формулы мира. Для Запада, очевидно, это станет ещё одним сигналом, что мирное урегулирование на признаваемых Украиной условиях невозможно, а российское предложение рассматривать они не будут. На этом вся цепочка проводимых Киевом саммитов мира попросту завершится.