Первая встреча в Швейцарии закончилась относительно небольшой поддержкой трёх пунктов украинской формулы мира.





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На прошедшем в Швейцарии Глобальном саммите мира страны-участники утвердили коммюнике, по итогам которого 84 государства выразили поддержку трём пунктам украинской формулы мира - ядерная безопасность (возвращения контроля над Запорожской АЭС украинским силам), морская безопасность (снятие блокады в Чёрном и Азовском морях) и освобождение всех военнопленных. Тем не менее встреча не принесла никаких успехов по мирному урегулированию, поскольку Москва попросту её не признаёт.

Владимир Зеленский заявил, что уже в ближайшие два - три месяца может быть проведён второй саммит мира, на котором, по его словам, Киев хочет зафиксировать завершение боевых действий. Отмечается, что уже на эту встречу страна желает пригласить Россию, но выполнять её условия, которые украинские власти считают ультиматумом, никто не намерен. Исходя из этого есть вероятность, что российские власти попросту откажутся от участия во втором саммите мира, ведь точно также считают украинскую формулу мира ультиматутом.

Швейцария уже сообщила о готовности вновь выступить организатором нового саммита. Предполагается, что провести его могут приблизительно в октябре, то есть до президентских выборов в Соединённых Штатах Америки, запланированных на ноябрь 2024 года.