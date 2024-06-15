Органы правосудия пришли к выводу, что затраты на её содержание на самом деле не критические.

В апреле 2022 года яхта Amadea стоимостью 325 миллионов долларов вошла в акваторию Фиджи без разрешения. В ходе предварительных разбирательств власти установили, что она принадлежит российскому сенатору Сулейману Керимову, а министерство юстиции Соединённых Штатов Америки затребовали её арест, поскольку политик находится под санкциями. Позже компания Millemarin Investment начала оспаривать арест, объясняя, что по документам яхта принадлежит бывшему генеральному директору «Роснефти» Эдуарду Худайнатову (не находится под санкциями), однако в штатах с этим доводом не согласились.

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес решение по делу, в рамках которого американское правительство затребовало продажу конфискованной яхты из-за высоких расходов на её содержание. Однако органы правосудия пришли к выводу, что на самом деле расходы не являются чрезмерными и власти могут позволить оплачивать их дальше.

реклама

Из этого становится понятно, что американские налогоплательщики продолжат оплачивать расходы на содержание «яхты Керимова», составляющие 740 тысяч долларов в месяц. Издание Reuters уже ранее писало, что американским властям приходится тратить на содержание Amadea порядка 7 миллионов долларов год.

Обслуживание конфискованных яхт обходится Западу в нескромную сумму. Так, например, власти Италии за всё время с момента введения санкций потратили 32 миллиона евро на содержание яхт российских олигархов, которые попали под ограничения и лишились своего судна.