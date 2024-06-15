В Вашингтоне призвали воспринимать кредит от G7 лишь как грант, без необходимости возврата Киевом средств.





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Недавно стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) выделят Украине кредит на 50 миллиардов долларов, которые могут быть потрачены как на покрытие бюджетных потребностей Киева, так и закупки вооружений для украинской армии. Средства должны быть выделены странами сообщества с учётом их внутренней процедуры выдачи займов. При этом вся суть этого займа в том, что покрываться он будет за счёт конфискации доходов от замороженных российских активов.

В Белом доме прокомментировали запланированный кредит Украине от G7, подчеркнув, что Киев может рассматривать его не как заём, а как полноценный грант. Отмечается, что страны сообщества не ждут от украинских властей возвращения средств и это важно, поскольку это не изменит отношение государственного долга страны к ВВП. И, как было обозначено изначально, покрывать этот кредит будут фактически за счёт России.

Финансирование так называемого гранта должны заняться все страны «Большой семёрки», которые сначала выделят средства, а позже будут искать способы компенсировать их за счёт замороженных в Европе российских активов.

Стоит отметить, что основная часть поддержки от тех же Соединённых Штатов Америки, до 2024 года выделялась на безвозвратной основе. Сейчас ситуация немного изменилась, но решить её планируют как раз таки за счёт конфискации доходов от российских активов.