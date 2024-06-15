Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Белый дом: Украине не придётся отдавать кредит на 50 млрд, сумму покроют за счёт активов России
В Вашингтоне призвали воспринимать кредит от G7 лишь как грант, без необходимости возврата Киевом средств.


Недавно стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) выделят Украине кредит на 50 миллиардов долларов, которые могут быть потрачены как на покрытие бюджетных потребностей Киева, так и закупки вооружений для украинской армии. Средства должны быть выделены странами сообщества с учётом их внутренней процедуры выдачи займов. При этом вся суть этого займа в том, что покрываться он будет за счёт конфискации доходов от замороженных российских активов.

реклама

В Белом доме прокомментировали запланированный кредит Украине от G7, подчеркнув, что Киев может рассматривать его не как заём, а как полноценный грант. Отмечается, что страны сообщества не ждут от украинских властей возвращения средств и это важно, поскольку это не изменит отношение государственного долга страны к ВВП. И, как было обозначено изначально, покрывать этот кредит будут фактически за счёт России.

Финансирование так называемого гранта должны заняться все страны «Большой семёрки», которые сначала выделят средства, а позже будут искать способы компенсировать их за счёт замороженных в Европе российских активов.

Стоит отметить, что основная часть поддержки от тех же Соединённых Штатов Америки, до 2024 года выделялась на безвозвратной основе. Сейчас ситуация немного изменилась, но решить её планируют как раз таки за счёт конфискации доходов от российских активов.

#россия #украина #сша
4
Показать комментарии (4)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
19
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
5
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
3
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
27
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
1
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
5
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
4
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
10
«Лаборатория Касперского» научилась вычислять шпионские трекеры для Android
1
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами, установив своеобразное достижение
1
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
2
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
1
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
RAFAEL C-DOME стал в Израиле аналогом «Железного купола» для защиты морских объектов
2
ASRock представила игровую карту Radeon RX 6500 XT 8GB Phantom Gaming
+
Программист зачем-то интегрировал Linux в режим проверки диска Windows XP
2

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
40
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
86
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
6
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
45
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
154
Правда и ложь о Genshin Impact
6
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Оверклокерская затычка GeForce GT 730 - технологии древних в 2024 году
9
Российская стратегия "тысячи порезов" вынуждает ВСУ отступать и ждать политического урегулирования
+
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3

Сейчас обсуждают

Николай Ожиганов
10:12
Чем не устраивает стойка чпу NC наша? Или FMS доработать и будет огонь
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
Андрей Касянчук
10:07
Там уже давно вовсю рассказывают про звёздно-украинские войны в одной далёкой-далёкой галактике с одними и теми же событиями каждые год-два... Лукас и компания нервно курят в стороне, глядя на буйство...
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
Mr. Night
09:58
Пока Коллективный Запад устраивает шабаш в швейцарии, ПУТИН сделал реальное предложение об окончательной остановке конфликта
«Имеющий мозги — да поймёт»: Лавров о том, поймут ли на Западе сегодняшние заявления Путина
ЧatoБoт
09:58
Очередная бесплодная попытка запада сделать хорошую мину при плохой игре.
Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
Руслан Знамов
09:52
Будет смешно, если на время разбирательств, эта страна пропадёт в стиме )))
Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
Алексей Янюк
09:52
Вот например моё предприятие производит систему чпу, пятиосевую. Но у нас святое- брать чужое.
В России на заводе «Саста» выпустили современный пятиосевой станок с ЧПУ
Святослав Коротков
09:52
Мне кажется, что интел фикус скопирует, а именно сдвоенне ядра 1 нормальное и энергоэфективное . Хотелось бы такое увидеть
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
John Doe
09:50
Подожди. Фанатики хвалят "технологии" нвидиа. Я показываю, как эти технологии выглядят, а ты сразу съезжаешь на амд?
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Артём Николаев
09:48
Теперь хлам, который даже в самом Китае не покупают, это уровень мажоров?
Дилеры заявили о снижении цен на автомобили из-за большого количества китайских авто в России
Александр Семёнов
09:47
Что за долбоёб,делал картинку на экран с24 ? Часы! 20:24 PM ?? 08:24 pm! Или Я что-то пропустил в
Samsung Galaxy S24 FE будет оснащен 50-Мп ISOCELL GN3 в качестве основного сенсора
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем