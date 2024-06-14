Деньги поступят Киеву от европейских стран, которые покроют выделяемые суммы за счёт конфискации доходов от российских активов.





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Вчера издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что страны «Большой семёрки» (G7) приблизились к решению о выделении Украине экономической помощи в виде кредита на 50 миллиардов долларов, который будет подкреплён замороженными российскими активами. При этом отмечалось, что займы будут выделяться каждой страной на основе её собственных процедур.

Позже министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что G7 пришло к решению о выделении Украине кредита на общую сумму 50 миллиардов долларов, который будут погашать за счёт конфискованных доходов от российских активов. Это означает, что Киев будет в соответствии с планом получать сумму со счетов европейских государств, которая будет покрываться за счёт ежегодной прибыли с замороженных в Европе российских активов (около 3 - 5 миллиардов долларов ежегодно).

Немецкий министр подчеркнул, что сейчас страны сообщества работают над тем, чтобы согласовать детали по реализации данного плана. Тем не менее, уже понятно, что крупные европейские государства поддерживают такой шаг.

Более подробная информация появится после саммита G7, который пройдёт с 13 по 15 июня в Италии. Выделяемые средства могут быть потрачены на покрытие оборонных, бюджетных расходов Украины и восстановление её территорий.