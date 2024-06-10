На подготовку остальных понадобится около полтора года.





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Недавно издание Politico писало о том, что в Киеве разочарованы подходом Соединённых Штатов Америки к обучению украинских пилотов на американских истребителях F-16. Обучение затянулись надолго, поскольку американские власти попросту не желают обучать сразу большое количество лётчиков, ограничиваясь небольшими группами. Как итог, поставки самих истребителей задерживаются.

Сейчас данное издание пишет о том, что к концу текущего года будут подготовлены только двадцать пилотов. Причём первый выпуск будет осуществлён ближе к концу года, поэтому рассчитывать на поставки американской авиации этим летом, а может быть и в этом году, не имеет смысла.

Таким образом большая часть бортов F-16, готовых к поставкам, попросту не будет укомплектована личным составом. Отмечается, что в Киеве незамедлительно готовы отправить тридцать пилотов для обучения в штатах, но в Белом доме отказываются их принимать, опираясь на ограниченность учебной программы, проводимой в штате Аризона, где нет мест более чем для двенадцати пилотов. На двух других базах в Дании и Румынии аналогичная проблема.

По данным Politico, ожидать подготовку всех украинских пилотов на F-16 стоит не раньше, чем через полтора года. В связи с этим, появление американских истребителей в украинском небе в количестве 80 единиц, затянется на продолжительный срок.